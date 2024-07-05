"فن التواصل مع الآخرين" في ختام منتدى تنمية الذات بقصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الخميس، فعاليات المنتدى الثامن لنقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، الذي أقيم بعنوان "تنمية الذات"‏، لرفع كفاءة ومهارة العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية التابعة، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

شهد ختام المنتدى لقاء بعنوان "فن التواصل مع الآخرين وتطوير الذات" تناولت خلاله د. مروة عبد المنعم - من الإدارة العامة لقياس الرأي الثقافي، مفهوم الاتصال وأنواعه، موضحة أنه عملية أساسية في السلوك الإنساني، يمكن من خلالها التفاهم بين أفراد المجتمع، خاصة في مواقف الخلاف والجدال.

وأضافت "عبد المنعم" أن مهارات الاتصال الهادف متعددة، أهمها "الإصغاء" فهو بمثابة مفتاح العلاقات في الحياة سواء مع الأسرة أو في محيط العمل، مؤكدة أهمية استقبال المعلومات والأفكار المطروحة بشكل جيد، لإتمام عملية الاستجابة بطريقة فعالة.

واختتمت فعاليات اللقاء المنعقد "أونلاين" من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، بتوضيح المعنى الحقيقي للإصغاء، مشيرة إلى أنه لا يعني بقاء الشخص صامتا عند الاستماع لحديث ما، بل لابد من حضور العقل وتفاعل الحواس والإنصات بآذان واعية لفهم المغزى الحقيقي للكلمات، الأمر الذي يسهم في تكوين علاقات اجتماعية قوية، نتيجة شعور الطرف الآخر بالاحترام والتقدير.