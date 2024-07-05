أبو ليمون يتابع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على متابعة المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة المعيشية للمواطنين، حيث تم متابعة العديد من الأعمال والمشروعات الحيوية بالمحافظة.

شملت هذه المتابعة، قطع الفرمة بشارع الورش بقرية دناصور، والمتفرع من طريق 88، بالإضافة إلى فرد طبقة السن بطريق السمسميه بميت شهاله، ضمن خطة التطوير والرصف الجاري تنفيذها في شوارع المدينة.

كما تم متابعة الأعمال الإنشائية بمحطة رفع الصرف الصحي بدراجيل، وأعمال الصرف الصحي بدنشواي، مما يساهم في تحسين خدمات الصرف الصحي وتوسيع شبكاتها، ومتابعة تبطين ترعة السمسميه بقرية عشما بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية، تعظيم الاستفادة منها، والحد من فواقد شبكات الترع بمركز ومدينة الشهداء.

كما تابع ابو ليمون، مستجدات الموقف التنفيذي لموقف قويسنا النموذجي الجديد الذي يتم إنشاؤه على مساحة 2 فدان في مركز ومدينة قويسنا، يأتي هذا المشروع في إطار خطة المحافظة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لتخفيف الزحام، تحقيق السيولة للمركبات، وتخفيف الكثافات المرورية، مما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.