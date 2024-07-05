بيلاروس: لن نتسبب في تصعيد التوترات على حدود أوكرانيا.. لكننا سنرد على أي استفزازات

تعهدت بيلاروس بعدم اتخاذ إجراءات تتسبب في التصعيد على الحدود مع أوكرانيا، على الرغم من "صعوبة الوضع" عند الخط الفاصل بين البلدين، غير أنها تعهدت في الوقت ذاته بالرد على أي استفزازات أو حوداث محتملة على طول الحدود الجنوبية.

وقال نائب رئيس الأركان العامة للقوات البيلاروسية فلاديمير كوبريانيوك - في مؤتمر صحفي - إن قوات ومعدات الجيش البيلاروسي تعمل مع الوحدات والتشكيلات العسكرية الأخرى لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية، لهذا السبب تجري مجموعات مختلطة من القوات تدريبات مشتركة لتكون أكثر استعدادًا للرد على أي استفزازات أوحوادث المحتملة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية.

وأشار إلى أنه من أجل حماية الطرق الحيوية من المقرر أن تجري وحدات الأسلحة المشتركة مناورات مختلفة بدعم من القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المقاتلة، وأيضا من أجل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية الحيوية من الجو تم تعزيز قوات ووسائل الدفاع الجوي ونشر وحدات إضافية للحرب الإلكترونية.

وأضاف أنه من أجل مراقبة الوضع يتم استخدام المسيرات وأنظمة المراقبة والتحكم الأرضية على نطاق واسع، مما يجعل من الممكن مراقبة الوضع بشكل مستمر على الحدود والاستجابة السريعة لأي تغييرات.

وأوضح كوبريانيوك أن نظام الاستجابة العملياتي الذي تم بناؤه يسمح بالحفاظ على الأمن العسكري على مدار الساعة، وقال "نعتقد أننا سنكون قادرين على منع المزيد من التصعيد، فعلى الرغم من الوضع الصعب على الحدود الجنوبية، فإننا لا نقوم بتأجيج التوترات ولن نفعل ذلك، ولكننا سنرد بالتأكيد مع حلفائنا على أي محاولات للقيام بأعمال استفزازية".

