مصرع سائق في حادث تصادم بالطريق الحر بالقليوبية

لقي سائق توك توك مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل بالطريق الحر "بنها - المنصورة"، أمام قرية البقاشين بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمصرع "وائل.م" 30 سنة مقيم بقرية كفر الولجا التابعة لمدينة كفر شكر، فىدي حادث تصادم، وجرة نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة نقل شيفروليه مع توك توك بحارة الطريق البطئ بالطريق الحر بنها المنصورة بالبر الشرقي أمام قرية البقاشين بمدينة كفر شكر، مما أدى إلى مصرع سائق التوك توك وجرى رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.