أسعار الذهب ترتفع 0.4% وتواصل الصعود للأسبوع الثاني علي التوالي

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة، في طريقها إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تستعد الأسواق لتقبل تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي والذي يساهم بشكل أساسي في تحديد مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وبالتالي من المتوقع له أن يؤثر بشكل كبير على أداء الذهب اليوم.

سجل سعر الأونصة من الذهب اليوم ارتفاع بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2368 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2365 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2357 دولارا للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم في تداولاته هذا الأسبوع من تراجع مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل 7 جلسات متتالية من الخسائر، وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع في طريقه إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي تسببت في تزايد توقعات الأسواق في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في وقت قريب، حيث تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية.

من جهة أخرى أظهر قطاع الخدمات الأمريكي أسوأ أداء له منذ 3 سنوات في ظل تراجع الطلبات الجديدة، بالإضافة إلى تراجع مستويات الأسعار، الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ حقيقي في النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر يوم الأربعاء الماضي أظهر اعتراف أعضاء البنك بتباطؤ أداء الاقتصاد وتراجع في قطاع العمالة، وهو الأمر الذي سيدفع التضخم إلى التراجع إلى مستهدف البنك عند 2% ولكن سيستغرق الأمر بعض الوقت، وهو السبب وراء عدم رغبة أعضاء البنك في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر .