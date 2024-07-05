منتدى طلاب طب الأسنان بجامعة القناة.. يجمع جامعات مصرية بارزة

تستعد جامعة قناة السويس لاستضافة منتدى طلاب طب الأسنان، الذي سيجمع نخبة من الجامعات المصرية الرائدة في الفترة من 11 إلى 12 يوليو 2024.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي من خلال دور الجامعة الرائد في المنطقة، الذي يعكس التزامها بتعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير مهارات الطلاب في مجال طب الأسنان.

يأتي المنتدى تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتورة داليا فياض عميد كلية طب الأسنان.

وبإشراف الدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يُعقد المنتدى على مسرح الأنشطة الطلابية ، ويشارك فيه طلاب من جامعات السويس، الزقازيق، سيناء (فرع القنطرة)، الجلالة، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ويحاضر فيه نخبة من أساتذة طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية في تقديم محاضرات قيمة.

يهدف المنتدى إلى تقديم رؤى قيمة للطلاب، وفرص للتواصل مع زملائهم المهتمين بمجال طب الأسنان، واستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال.