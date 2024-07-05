فى ذكرى رحيل رجاء الجداوى.. أبرز محطات الفن والحب والرسالة الأخيرة

تحل اليوم الموافق ٥ يوليو، ذكرى رحيل الفنانة رجاء الجداوى، والتى أثرت الفن بمسيرة حافلة بالأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون.

البداية "عارضة أزياء"

بدأت الفنانة رجاء الجداوى حياتها العملية كعارضة أزياء، وكانت تعشق الموضة وتتابع كل تفاصيل الملابس من المجلات، وظلت تعمل فى مجال الأزياء لفترة، حتى دخلت عالم الفن.

البداية مع الفن

بسبب إنتقال الطفلة رجاء الجداوى إلى منزل خالتها الفنانة تحيه كاريوكا، وذلك بعد انفصال والدها عن والدتها، كانت لتلك الفترة أثر كبير فى نشأة الفنانة رجاء الجداوى، وعشقت الفن من خالتها، وكان شغف الفن يراوضها منذ طفولتها، حتى تحقق وبدأت رحلتها الفنية بالسينما.

تزوجت فى ٦ أيام وإستمرت ٤٦ عام

تزوجت الفنانة رجاء الجداوى من حارس مرمى المنتخب حسن مختار، وجاء الزواج بالصدفة، وفاتحها زوجها فى رغبته من الزواج بها فى اليوم التالي مباشرةً.

وكشفت الفنانة رجاء الجداوى أنها وافقت بالعقل فقط، لأن والدتها كانت مريضة وطابتها بالزواج كثيراً، وتم الزواج فى ٦ أيام فقط.

وتابعت الجداوي فى لقاء تلفزيونى لها أن قصة الحب بدأت بعد الزواج، وأن الحياة بينهم دامت ٤٦ عام، وكان زوج يقدرها ويحترمها وأب رائع، وكانت كل تفاصيل الحياة الزوجية معا أفضل ما يكون.

أبرز أعمالها الفنية

قدمت الفنانة رجاء الجداوى رحلة فنية حافله بالأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، وأبرز تلك الأعمال فيلم "إشاعة حب، معسكر البنات، المشهد الأخير، البيه البواب، حنفى الابهه، ليه خلتنى احبك، العاشقان، سهر الليالي"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "الرجل الآخر، حلم العمر، أوان الورد، بعد الفراق، الفنار، هانم بنت باشا، شاهد اثبات، جوز ماما، إبن الارندلى"، وفى المسرح شاركت في "التعلب فات، الواد سيد الشغال، الزعيم، ادب الجواز".

الوفاه ورسالتها الأخيرة

رحلت الفنانة رجاء الجداوى بعد رحلة فنية طويلة، قدمت من خلالها العديد من الأعمال الهامة، وشاركت عمالقة نجوم الفن المصري.

تعرضت الفنانة رجاء الجداوى إلى الإصابة بفيروس كورونا، وإنتقلت لتلقي العلاج بمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، إلا أنها رحلت عن عالمنا بعد أن تركت رسالة إلى جمهورها بالحفاظ على أنفسهم، وأن المرض لا يفرق بين غنى وفقير، وتمنت من الجميع الدعاء لها.