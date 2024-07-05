جامعة القناة تنظم المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث لقسم إدارة التمريض

نظمت كلية التمريض جامعة قناة السويس المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث لقسم إدارة التمريض بالتعاون مع قسم إدارة التمريض بجامعة أسيوط.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة وفاء عبد العظيم الحسني عميد كلية التمريض، وبإشراف تنفيذي الدكتورة إيناس عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة نادية محمد رئيس قسم إدارة التمريض والدكتورة فتحية عبد الرازق رئيس المؤتمر والدكتورة آلاء صلاح مقرر المؤتمر.

ومن كلية التمريض جامعة أسيوط قسم الإدارة أشرف على تنظيم والإعداد للمؤتمر كل من الدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض والوكلاء الدكتورة اكرام محمود وكيل الدراسات العليا والدكتورة فاطمة رشدى وكيل الطلاب والدكتورة سحر مرسي رئيس القسم وجميع أعضاء قسم الإدارة بكلية تمريض اسيوط.

كما شارك بالمؤتمر الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ورئيس الجلسة، والدكتور هانى سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العملي.

والدكتورة أمانى الباز استاذ بكلية الطب قسم الفسيولوجى رئيس القسم ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمى بكلية التمريص، والدكتورة أماني وحيد كلية الطب رئيس لجنة أخلاقيات البحث العملى كلية الطب، والدكتور عبدالناصر محمود كلية طب الأزهر وتحدث عن أهمية الزكاء الاصطناعي فى التمريض

تناول المؤتمر عدداً من محاور الهامة هى:

رأس المال البشري وعلم النفس التنظيمي، علم النفس التنظيمي السلبي، علم النفس التنظيمي الإيجابي، علم النفس التنظيمي و الاستدامة، علم النفس التنظيمي والذكاء الاصطناعي، علم النفس التنظيمي و اقتصاديات الصحة.

هذا وأُقيم على هامش المؤتمر ورش عمل تناولت ضمان الممارسات البحثية الأخلاقية في مصر : فهم قانون التجارب السريرية، والتي يقدمها الدكتور هاني سليم منسق الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.

إلى جانب ورشة عمل أخرى حول : الذكاء الاصطناعي في عملية الدخول إلى المستشفي تقدمها الدكتورة رانيا نبيل عوض مدير تطوير الأعمال الصحية المهنية الدولية باستراليا.

وأخرى حول : موثوقية المقياس والتباينات بين المجموعات أحادية المتغير: استكشاف إحصائي للتباينات بين المجموعات وداخلها، ويحاضر بها الدكتورة نضال ايشاح نائب رئيس جامعة الزرقا للشئون الإدارية.

بحضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين بمجال إدارة التمريض والرعاية الصحية لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال الحيوي.