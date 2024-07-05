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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تنظم البرنامج التدريبي الدولي لعلاج إصابات العظام وتثبيت الكسور

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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نظمت وزارة الصحة والسكان، البرنامج التدريبي الدولي لعلاج إصابات العظام وتثبيت الكسور، بالتعاون مع الجمعية الدولية لتثبيت كسور العظام "AO" والذي عقد على مدار 6 أيام، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بالعباسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة أطباء العظام في مهارات تشخيص كسور العظام، ووضع خطة العلاج، بالإضافة إلى تحسين المهارات العملية في تثبيت إصابات العظام، حيث أن البرنامج يتطلب قضاء نصف عدد الساعات المعتمدة للتدريب في تنفيذ المهارات الإكلينيكية على نماذج محاكاة، لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن 7 ورش عمل متخصصة، شملت علاج إصابات (الحوض، والعمود الفقري، والوجه والفكين)، إلى جانب دورة متقدمة في علاج إصابات العظام.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إن قرار تنفيذ البرنامج التدريبي الدولي بمقر الأكاديمية تم اتخاذه بعد مراجعة جميع التجهيزات اللوجستية والتعليمية من قبل وفد الجمعية الدولية لدراسة تثبيت الكسور؛ للوقوف على مستوى أماكن التدريب، ومستلزمات العملية التدريبية، وتجهيز المعامل، والتأكد من مطابقتها لمعايير التدريب الدولية، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المتدربين بالبرنامج بلغ 250 طبيبا من مختلف دول العالم، حيث تم تقسيم مجموعات العمل بالبرنامج حسب كل تخصص، ويشرف على التدريب أساتذة واستشاريون معتمدون من الجمعية الدولية من مختلف الجامعات العالمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبدالحكيم مسعود، أستاذ جراحة العظام بكلية طب جامعة الأزهر، وممثل الأعضاء المصريين بجمعية "AO" الدولية، إلى أن الجمعية الدولية لدراسة تثبيت كسور العظام "AO"هي منظمة دولية غير هادفة للربح، تسعى إلى تطوير التعليم من أجل خدمة المرضى، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمصابي العظام.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي لإصابات العظام هو نسخة دولية موحدة تعقد في العديد من دول العالم بنفس المعايير، حيث تم تنفيذ أول نسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمصر من خلال كلية الطب جامعة عين شمس عام 1978، مما يعكس الريادة المصرية في طب وعلاج إصابات العظام.

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أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني البرنامج التدريبي الأميرة فاطمة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتورة سحر فرج الساعات المعتمدة