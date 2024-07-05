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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية: مجاهدونا أجهزوا أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة بالشجاعية

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قالت المقاومة الفلسطينية، إن "مجاهديها أجهزوا أمس الخميس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة". 

وأضافت المقاومة في بيان، أن عناصرها استهدفوا مبنى تحصنت بداخله قوة الإسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر.

وأكد البيان، أن المقاومة فجرت عبوة ناسفة بالمبنى خلال انسحابها، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

وفي بيان منفصل، أعلنت المقاومة أنها استهدفت اليوم الجمعة، دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية.

حي الشجاعية غزة