الكشف الطبي على ١٤٩٣ مواطنًا بالمجان في قافلة طبية في دمياط

استهلت مديرية الصحة في دمياط خطة شهر يوليو بإطلاق قافلة طبية بقرية خزان الوسطاني تردد عليها ١٤٩٣ مواطنا، تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن ١١ عيادة بعدد ٩ تخصصات طبية، علاوة على عدد ٣ عيادات خدمية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بالمناطق كافة.

وفى هذا الصدد، انعقدت قافلة طبية بقرية خزان الوسطاني بمركز كفر سعد ، خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تردد عليها ١٤٩٣ مواطنا جرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث جرى تحويل عدد ١٣حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٣٠٦ تحاليل بمعمل الدم و ٤٤ تحليلا بمعمل الطفيليات و فحص ٤٠ حالة بالأشعة و ٢٩ حالة أخرى بالسونار، علاوة على فحص ٢٣٥ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للاكتشاف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وعقد ١٠ ندوات توعوية حضرها ١٣٤ مواطنا.

وصرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط ، انه جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التامين الطبي وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة حيث جرى تقديم خدمات التوعية لعدد ٧٥٠٧ مواطنين، بالاضافة الى الكشف الطبى و تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد ٢٠٧١ مواطنا، والكشف و صرف العلاج لـ ٥٧ مواطنا، و ذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط و مدينة راس البر و دمياط الجديدة .