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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماكرون مهنئًا "ستارمر" بفوزه في انتخابات بريطانيا: سنواصل العمل المشترك من أجل السلام والأمن بأوروبا

ماكرون
ماكرون
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هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم /الجمعة/ زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية البريطانية. 

وقال ماكرون - في تغريدة على موقع "إكس"- "تهانينا لك كير ستارمر، على فوزكم، أنا سعيد بأول تبادل حديث بيننا". وأكد: "سنواصل العمل الذي بدأناه مع المملكة المتحدة من أجل التعاون الثنائي، ومن أجل السلام والأمن في أوروبا، وبشأن قضايا المناخ والذكاء الاصطناعي".
وحقق حزب العمال فوزا ساحقا بتحقيقه الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي نظمت الخميس.


بهذا الفوز؛ ينهي "العمال"، حكم المحافظين لبريطانيا الذي دام 14 عاما، في ترقب للحكومة التي سيشكلها الزعيم العمالي كير ستارمر، وتأثيرها على المشهد السياسي البريطاني.
 

حزب العمال البريطاني ماكرون الرئيس الفرنسي