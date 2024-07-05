ختام المؤتمر العلمي الأول في التحاليل الطبية بالمنصورة.. صور

اختتمت نقابة العلميين بالدقهلية اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي الأول في التحاليل الطبية والذي استمر في الفترة من ٣ إلى ٥ يوليو ٢٠٢٤.

وصرح المستشار عماد شمس الممثل القانوني للنقابة بأن المؤتمر هو أحد الانشطة التي تتبناها النقابة لتدريب و تأهيل خريجيها وتطويرهم علميا ومهنيا وأن النقابة تسعي دائما لتنظيم مؤتمرات علمية في كل التخصصات.

وأكد الدكتور صلاح النادي الأمين العام أن المؤتمر حضر فيه نخبه من العلماء و شارك فيه قرابة ٣٠٠ مابين طلبة وخريجين من كلية العلوم والكليات العملية الأخري مثل الطب والصيدلة والطب البيطري و الزراعة وأن دورنا هو مشاركة الجميع.

وأشاد بدور نقابة الدقهلية برئاسة الدكتور احمد عبيه واعتبرها أحد اهم وأنشط فروع النقابة ودائما وأبدا مثال للعمل النقابي.

وتحدث الدكتور أحمد عبيه وقدم شكره لرئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم الشربيني وسرد تاريخه العلمي المشرف حيث يعمل حاليًّا في منصب أستاذ دكتور متخصص في علوم النانو والمواد في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ويعمل كمدير مشارك لمركز علوم المواد حيث حصل الشربيني على شهادة البكالوريوس في الكيمياء، مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الماجستير في كيمياء البوليمرات من جامعة المنصورة، مصر وحصل على منحة دراسات عليا من الحكومة المصرية، وعلى منحة أخرى من نيوزيلندا؛ لنيل درجة الدكتوراة، التي حصل عليها في الأنظمة الذكية للتوصيل الدوائي الفعال من جامعة ماسي بنيوزيلندا في عام 2007.

وأشار إلى أن الشربيني بدء حياته المهنية كمعيد، ثم عُيِّن في عام 1999 كمساعد مُحاضِر في كلية العلوم، جامعة المنصورة.

كما عمل كمدرس للكيمياء الطبية والتطبيقية في معهد العلوم الأساسية، جامعة ماسي. ومن عام 2008 إلى عام 2010، التحق بمجموعات البحوث الصيدلانية كزميل ما بعد الدكتوراة في كلية الصيدلة بجامعتي نيو مكسيكو، وتكساس في الولايات المتحدة.

ثم عمل الشربيني كأستاذ مساعد بقسم الصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة تكساس، بدءًا من عام 2010.

وأوضح أن الشربينى حصل على زمالة مؤسسة فولبرايت في كلية الهندسة الطبية الحيوية بجامعة متشيجان بالولايات المتحدة في عام 2009.

كما حاز على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في العلوم في عام 2012، وجائزة المرحوم الدكتور عبده سلام فى مجال الدواء والمستحضرات الحيوية فى عام 2015 وجائزة فينيس كامل جودة للإبداع العلمي للباحثين الشباب في مجال علوم المواد وتطبيقاتها فى عام 2013.

وحصل على هذه الجوائز لأبحاثه ذات التأثير الهام والتي نشرت في عدد من الدوريات العلمية المرموقة والمتضمنة تحضير وتطوير نوعيات جديدة من المواد الذكية التي تستجيب للمتغيرات البيئية المحيطة وتطويعها فى التوصيل الدوائي الموجه والممتد المفعول.

واشاد عبيه بالدور الكبير الذي قامت به كليه العلوم جامعه المنصوره في تنظيم المؤتمر واثني علي الدعم المقدم من الدكتور أسامه العيان رئيس شرف المؤتمر وعميد الكليه والذي ساهم في نجاح الحدث ومعه كاافه اعضاء هيئة التدريس في الكليه .

وتقدمت النقابه بالشكر لكل العلماء المشاركين في المؤتمر ومنهم الدكتور محمد لبيب سالم الذي يشغل عدة مناصب في "جامعة طنطا"، وهي: أستاذ علم المناعة بكلية العلوم منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2006، ومؤسس ومدير "مركز التميز لأبحاث السرطان" منذ يونيو (حزيران) 2013، ومؤسس ورئيس "الجمعية المصرية لأبحاث السرطان"، ومدير تحرير الدورية العلمية الصادرة عن الجمعية ذاتها كما أنه المشرف العام على "مركز بحوث تنمية إقليم الدلتا" التابع لـ"أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا"، ومقرر مجلس بحوث الثقافة والمعرفة في ذات الأكاديمية منذ 2021، وعضو مجلس إدارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا"، ومستشار علمي لدى "جامعة الجلالة"، ومراكز البحوث الإقليمية في "أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا"، والدكتورة أموره ابوالنجا الاستاذه بكليه العلوم ومديره برنامج التحاليل المعمليه ورئيس قسم الحيوان السابق والدكتور الشحات طوسون الأستاذ بكليه العلوم جامعه دمياط و رئيس شعبه الكيميا الحيويه والعالم الكبير الدكتور جمال شبل استاذ المناعه بكلية العلوم جامعه عين شمس والفريق العلمي الذي قدم ورش عمل ومنهم الدكتورة نانيس البلتاجي والدكتورة خلود رضوان والدكتورة امل فرج والدكتور هاني جاد الله والدكتورة ناديه بكري والدكتور خالد شهبه والدكتورة شيماء عبدالغني والدكتورة أميرة عبدالهادي والدكتور محمد سليم والدكتور محمد شديد دجال غانم .

كما شارك أيضا الدكتور احمد فكري الاستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور وائل مرتضي الزميل بكلية الطب واستشاري التحاليل الطبية بمستشفي الكلي بجامعة المنصورة.

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