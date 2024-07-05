غدا.. اختبارات البراعم في نادي محافظة الفيوم

صرح الكابتن وائل مصطفى رئيس قطاع الناشئين فى كرة القدم بنادى محافظة الفيوم، أن اختبارات البراعم سوف تبدأ غدا فى التاسعة صباحا بالنادى لمواليد 2013 حتى 2016 وسوف تكون الاختبارات مجانا.

وشهدت اختبارات النادي المجانية لقطاع الناشئين والبراعم موسم 2024 فى اليوم الأول إقبالا كبيرا وحضور أعداد كبيرة.

أقيمت الاختبارات بملعب الساحة الشعبية بالشيخ حسن، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا، وسط حضور غفير، من مواليد 2005 حتي مواليد 2012، وحضور لافت من أولياء الأمور وفي حضور كامل الجهاز الإداري والفني لقطاع الناشئين والبراعم بالنادي، مع حضور أيضًا شريق حربي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على القطاع.



وأكد رئيس قطاع الناشئين، أن الاختبارات للناشئين شهدت إقبالًا كبيًرا وغير متوقع في يومها الأول، خاصة وأنه في العادة يكون الإقبال قليلًا مع بدء الاختبارات، لكن اختبارات نادي الفيوم بدأت بأعداد كبيرة للغاية.



واضاف مصطفى، أنه في اليوم الأول تم اختيار عدد من اللاعبين وحراس المرمى المتميزين من أكثر من عمر ومواليد، وسيتم ضمهم لقطاع الناشئين والبراعم بالنادي.

وأشار إلى أن هناك نظاما احترافيا يقوم الجهاز الإداري والفني للقطاع بتطبيقه، من أجل اختيار العناصر المميزة والموهوبة.

كان نادي محافظة الفيوم الرياضى برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الإدارة قد اعلن تشكيل الاجهزة الفنية لـ قطاع الناشئين والبراعم لكرة القدم موسم 2024 .



وتقرر تعيين الكابتن شريف حربي، عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على القطاع، والكابتن وائل مصطفى، رئيس القطاع، والكابتن محمود الحسيني، نائب رئيس القطاع، والكابتن خالد محمود، المدير الإداري للقطاع، والكابتن نادي رجب، إداري، والكابتن محمد صالح، إداري، والكابتن محمد شلبي، مدير فني لمواليد 2006/2005، والكابتن أحمد رمضان " مقص"، مدير فني لمواليد 2008/2007، والكابتن أحمد هاشم، مدير فني لمواليد 2010/2009، والكابتن مؤمن مصطفى،مدير فني لمواليد 2012/2011، والكابتن محمد دونجا، مدير فني لمواليد 2014/2013، والكابتن أحمد إسماعيل، مدير فني لمواليد 2016/2015 ,والكابتن أيمن عبد النبي، مدرب، والكابتن محمد أبو نادي، مدرب حراس مرمى، والكابتن وائل حسن، مدرب حراس مرمى، والكابتن شهاب أحمد، مدرب حراس مرمى، والكابتن علي شعبان، علاج طبيعي.