حصول "تعليم بني سويف" على المركز السابع في مسابقة التحدث باللغة العربية

أعلن هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن فوز تعليم بني سويف بالمركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء وتعميق دراسة النحو للمرحلة الثانوية .



وأعرب وكيل تعليم بني سويف عن سعادته بهذا الإنجاز مقدما التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات على هذا التميز والأداء المشرف، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة.

مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأبنائنا وبناتنا المبدعين للارتقاء بأعمالهم في مجال موهبتهم لمواصلة مسيرة التفوق والتميز موجها بالعمل على توفير الفرصة لهم وتهيئة البرامج المناسبة لهم واستمرار العمل على اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالنهوض باللغة العربية وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها " الاستماع ، التحدث ،القراءة ، الكتابة " وإحياء الخطابة التي تبني الشخصية الفعالة ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر ، الذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم بالإضافة إلى تنشيط مهارة التحدث بالفصحى.



من جانبه صرح جمال ياسين موجه عام اللغة العربية ببني سويف، بأن الطالبة منى أحمد عويس أحمد بمدرسة الجزيرة الثانوية المشتركة بإدارة الواسطى،لاحصلت على المركز السابع للمرحلة الثانوية مشيراً إلى أن المسابقة تم تنفيذها على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم على مستوى المديرية ثم المرحلة النهائية على مستوى الجمهورية .

وقدم موجه عام اللغة العربية التهنئة للطالبة الفائزة ، متمنيا لها مزيدا من التفوق، وموجها الشكر والتقدير لتوجيه اللغة العربية بإدارة الواسطى التعليمية بقيادة الدكتور محمد حمدي موجه أول الإدارة.