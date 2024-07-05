رئيس الوزراء المجري: "قوى كبرى" تعمل على تنظيم محادثات بين روسيا وأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بودابست تدرك أن هناك "قوى كبرى" ستقوم بترتيب المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، لكنها ترغب في تشجيع "طرفي الصراع" على صنع السلام. وقال رئيس الوزراء المجري - في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية - "إن المجر تدرك مكانتها وثقلها، وستكون الدول الكبرى هي التي ستتولى المحادثات الكبيرة".

وفي الوقت نفسه، أشار أوربان إلى أن المجر "ترغب في تشجيع الأطراف" على إطلاق المحادثات، مشيرا إلى ان هذا كان الهدف من زيارته في 2 يوليو إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

على صعيد متصل، أكد أوربان أن بلاده تدرك أن مجرد توليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لا يمنحها سلطة إجراء محادثات مع روسيا وأوكرانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، لكنها ستدفع الأطراف نحو السلام.

وأقر بأن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "لا تمنحه الحق في إجراء محادثات نيابة عن أي أحد"، ولكنه قال "أنا لا أحتاج في الواقع إلى تفويض: أنا ببساطة أقوم بزيارة الأماكن التي تدور فيها حرب، والتي يمكن أن تؤثر على المجر، وأطرح الأسئلة. وهذا ما فعلته في الاجتماع مع زيلينسكي".

وشدد على أنه "من المستحيل القيام بذلك من بروكسل، ويجب اتخاذ خطوات لتحقيق السلام".

وأعرب أوربان عن اعتقاده بأن المجر "يمكن أن تكون أداة في أيدي الساعين إلى السلام". ويجب إقناع أطراف النزاع بالبدء "في رحلة طويلة يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار ومحادثات السلام"

