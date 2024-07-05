محافظ الشرقية يُهنئ الرئيس بالعام الهجري الجديد

تقدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأسمى آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا أن يعيدها الله عليه وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن و البركات.

وقال المحافظ: إن هذه المناسبة الجليلة والذكرى العطرة نستلهم منها كل المعاني السامية متوجهين إلى المولى عز وجل أن يُعيدها على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية وأن يبارك الله جهوده المخلصة وأن يوفقه لما فيه الخير والتقدم والازدهار .

كما هنأ المحافظ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والوزراء والمحافظين، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن يُنعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.