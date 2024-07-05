محافظ الشرقية يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

‏هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الجمعة، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الهجري الجديد ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأوضح الأشموني أن المحافظة بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمة قطار البناء والتنمية , داعياً ابناء المحافظة إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.

وأعرب المحافظ الشرقية عن خالص تمنياته لمصرنا الغالية أن تنعم بالخير والرخاء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مطالبا أبناء المحافظة بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في إحداث التنمية المنشودة وبناء الوطن .