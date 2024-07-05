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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة طبية حديثة تكشف فوائد تناول الحليب الذهبي وتأثيره على الصحة العامة

تعبيرية
تعبيرية
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كشفت العديد من الدراسات الطبية الحديثة عن أهمية  تناول الحليب الذهبي وتأثيره على الصحة العامة مما يحمله من فوائد، وفقا لما نشرته المجلة الأمريكية للطب النفسي، وكانت قد أظهرت الأبحاث أن تلك الفوائد المختلفة تأتي من العنصر النشط الرئيسي له وهو الكركمين، والذي يملك تأثيرات قوية مضادة للالتهابات لدرجة تقارنها بتأثيرات بعض الأدوية الصيدلانية.

ويعد الحليب الذهبي خليطا من الكركمين والحليب مما يعمل على  تعزز خلايا الجسم حيث، يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF) وهو مركب يساعد عقلك على تكوين اتصالات جديدة و نمو خلايا الدماغ، كما يساعد في تقليل أعراض الاكتئاب، يزيد من قدرة الجسم المضادة للأكسدة .

ووجدت النتائج التي قام بها الباحثون بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب أن المجموعة التي تناولت الكركمين مرتين يوميا، أظهرت تحسنا بنسبة 28% في اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة، بينما لم تظهر المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي أي تحسن في الذاكرة.

علاج فؤائد الحليب الذهبي