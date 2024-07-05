القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 18 كيلو حشيش وهيروين بشبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية في القليوبية القبض على 5 عاطلين يقومون بترويج المخدرات بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وضبط بحوزتهم 18 كيلو حشيش وهيروين وكمية من الأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفي التفاصيل، وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام تشكيل عصابي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بترويج المواد المخدرة، وجرى عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يحوزون أسلحة نارية وبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مديرية الأمن وجرى مداهمة البؤرة، وجرى ضبط 5 متهمين، وتبين أن اثنين منهم لهم معلومات جنائية.

وجرى ضبط جميع المتهمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، و4 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر البودر، وعدد من الأقراص المخدرة وطبنجة وعدد من الطلقات و2 قطعة سلاح أبيض وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,600 مليون جنيه تقريبًا.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.