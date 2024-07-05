اختتام برنامج تدريبي حول تفريخ الأسماك ورعايتها في المزارع السمكية

اختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكيه التابع لمركز البحوث الزراعية بالعباسة ابو حماد بمحافظة الشرقية، البرنامج التدريبي بعنوان تفريخ الأسماك ورعايتها فى المزارع السمكية في الفتره من 1: 4 يوليو 2024 و ذلك بمقر المعمل.

انطلاقا من اهمية تفريخ اسماك المزارع السمكية و تأثيرها على قطاع الاستزراع السمكي وربحية المزراع واهتمام الدوله بالثروة السمكية لدورها فى توفير البروتين الحيواني للمواطن المصري وفي إطار توجيهات الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية تعظيم الدور الارشادى والتدريبى للمراكز البحثية لخدمة المزارعين والمهتمين بالثروة السمكية فى مصر.



وتهدف الدوره الى التعريف بأهمية المفرخات السمكية ودورها فى قطاع الاستزراع السمكي و التدريب على تفريخ أسماك البلطي النيلي السمكة الرئيسية بمصر حيث ينتج منها 1.1 مليون طن سنويا و كذلك تفريخ اسماك القراميط و هي احدي الاسماك ذات القيمة الغذائية العالية التي يقبل عليها المستهلك المصري و أسماك المبروك التي لها دور مهم فى المزراع السمكية من خلال تنظيف الأحواض من الحشائش و كذلك تنظيم نمو الطحالب بالاحوض السمكية وأسماك الزينة بأنواعها ذات القيمة السوقية المرتفعة والمطلوبة للتصدير و التي تعتبر من احد المشاريع الواعده لشباب الخريجين.

و كذلك تدريب المتدربين على افضل مماراسات إداره المفرخات السمكية و إدارة جودة المياه .



وكذلك تطبيق الامان الحيوي بالمزارع السمكية الذي بدوره يساعد على حماية قطاع الثروة السمكية من الامراض و الاوبئة و بالتالى تؤهل المزارع السمكيه للحصول على زريعة خالية من الامراض لتزيد من ربحية المزارع و فى النهاية يحصل المستهلك على منتج ذي جودة عالية.

حيث قام البرنامج بتدريب ٢١من العاملين في قطاع الأسماك و الخريجين، وفي هذا السياق قالت الدكتورة كريمان دياب المدير التنفيذي لاكاديمية مركز البحوث الزراعية للتدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية ان الاكاديمية تقوم بتنظيم دورات تدريبية للباحثين بالمركز بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية للتأهيل لسوق العمل.

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