ارتفاع الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني عقب فوز حزب العمال بالأغلبية

ارتفعت الأسهم البريطانية، في بداية تعاملاتها اليوم /الجمعة/، كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2779 دولار عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في بريطانيا.

وعقب نتيجة الانتخابات في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز للأوراق المالية 100 المعروف باسم "فوتسي 100" في بورصة لندن بنسبة 0.38%، فيما انخفض العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات أو السندات الحكومية البريطانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.17%؛ ما يتماشى لحد كبير مع الأسواق الأوروبية الأخرى. وفق وقع "انفستنج" المختص في شؤون التداول والأسهم.

وذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن السوق الأوروبية تحول تركيزه بسرعة من انتخابات المملكة المتحدة إلى انتخابات الجولة الثانية يوم /الأحد/ المقبل في فرنسا، حيث استعادت الأسهم الفرنسية قوتها بعد أن تعرضت لعمليات بيع حادة عقب الإعلان المفاجئ عن الانتخابات الشهر الماضي.

وحصد حزب العمال البريطاني 326 مقعدا من مقاعد البرلمان؛ على ان يصبح زعيم الحزب كير ستارمر رئيسًا للوزراء ومن المقرر أن يشكل حكومته خلال الفترة المقبلة.

وكانت الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد جرت أمس /الخميس/ وشملت 650 دائرة انتخابية في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

فيما فاز زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني اليميني نايجل فاراج، للمرة الأولى بمقعد في البرلمان البريطاني عن بلدة "كلاكتون أون سي" الساحلية.



وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن فاراج حصل على 21 ألفا و225 صوتا في الانتخابات التشريعية متغلبًا بشكل مريح على جايلز واتلينج من حزب المحافظين الذي حقق 8405 أصوات، حيث فاز أخيرًا بمقعد برلماني بعد سبع محاولات فاشلة.

