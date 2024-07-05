قيرغزستان تحبط محاولة انقلاب على السلطة وتنظيم أعمال شغب

أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان اليوم الجمعة، أنها "أحبطت محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في البلاد، وكذلك تنظيم أعمال شغب واعتداءات كانت ستؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين".

وأفاد الأمن القرغيزي بأنه تم تحييد جميع أفراد المجموعة التي كانت تخطط للانقلاب.

وقال بيان اللجنة الحكومية للأمن القومي في قيرغيزستان: "في إطار الإجراءات المستمرة لضمان سلامة المواطنين وحماية أسس النظام الدستوري، تم إحباط أنشطة غير قانونية لمجموعة تخريبية كانت تخطط للاستيلاء على السلطة بالقوة وزعزعة استقرار الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية تترافق مع مقتل مواطنين".

وفي أوائل يونيو الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن في قيرغيزستان أكثر من 30 شخصًا يشتبه بتخطيطهم للانقلاب على السلطة في البلاد.