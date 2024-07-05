محافظ الجيزة مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في اهتماماتي

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مصلحة المواطن تحتل المرتبة الأولى فى اهتماماته، مشيراً إلى أن المواطن ينتظر الكثير لتحسين مستوى الخدمات المقدمة له مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى والتفاعل مع المواطنين بالشارع قائلاً: "المواطن صوته لازم يبقي مسموع ويستجاب لشكواه" موضحاً أنه على دراية كاملة بكافة مشاكل المحافظة، وأنه سيسعى جاهداً على تحقيق أمال وطموحات المواطن الجيزاوى .



وحدد المحافظ خلال لقاءه الأول مع رؤساء الأحياء والمراكز مبادئه فى العمل بالانضباط والالتزام والشفافية مطالبهم بتطبيق القانون دون خوف أو تردد قائلاً "القانون يطبق علي الجميع" .



وخلال اللقاء حرص النجار على عرض رؤيته لإدارة العمل بالمحافظة مشدداً على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق ما يتماشى مع رؤية الدولة وقيادتها السياسية لتحقيق المستهدف من خطط وبرامج التنمية بمختلف القطاعات مؤكداً أن هناك تقييما دوريا لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونوابهم قائلاً " مطلوب منكم مجهود مضاعف وفكر غير تقليدي " .



وقال محافظ الجيزة إن ملفات مياه الشرب والنظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتى على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية مؤكداً أنه لا تهاون فى استرداد كل شبر من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء .



ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التى تواجه أي منها حال تواجد أى معوقات خاصه المتعلقة بالبنية التحتية والإهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والإلتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدى للِاشغالات والتعديات، مؤكداً حرصه على بذل كل الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.



اجتماع المحافظ جاء بحضور ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.