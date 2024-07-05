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الجمعة 05 يوليو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكينج والهضبة والقيصر أبرز نجوم الغناء خلال أسابيع البهجة في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
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أبرزت شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، في تغطية حية من مدينة العلمين الجديدة، للمراسلين محمد جاد وشروق وجدي، الاستعدادات لمهرجان العلمين في دورته الثانية، حيث أكدا على تجهيز فعاليات ضخمة للموسم الثاني من المهرجان وعروض فلسطينية.

وتابعا: «طوال الأسابيع الثمانية لمهرجان العلمين الجديدة، سنعيش في عالم لا ينتهي من الترفية بفعاليات استثنائية، وكم هائل من الإثارة والتشويق والفرحة والبهجة، والحفلات الغنائية لأبرز نجوم الوطن العربي».

وأوضحا أنَّ أولى المفاجآت، هو الافتتاح لفعاليات الموسيقى المسرح بحفل غنائي ضخم للفنان محمد منير وسيتم إطلاقه بالأسبوع الأول للمهرجان، ومتوقع حضور جماهيري طاغٍ كما سيتم تنظيم حفلات غنائية للمطرب عمرو دياب والفنانة أليسا والنطرب كاظم الساهر وهم أبرز نجوم مهرجان العلمين الجديدة 2024 بجانب مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها تباعاً.

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