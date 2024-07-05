مصر تفوز بجائزة أفضل جناح بمعرض دار السلام الدولي بتنزانيا

أعلن اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن فوز الجناح المصري بمعرض دار السلام الدولي بجائزة أفضل جناح بين الدول الأجنبية المشاركة، ضمن فعاليات الدورة الـ 48 للمعرض بدولة تنزانيا.

وقدمت سامية صلوحي رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، درع التكريم إلى السفير المصري شريف إسماعيل، كأفضل جناح دولة أجنبية، فيما حصلت اليابان على المركز الثاني.

وأكد اللواء شريف الماوردي، أهمية مشاركة مصر في معرض دار السلام، إذ يعد أهم فعالية ترويجية للفرص الاستثمارية فى دولة تنزانيا، مشيرا إلي انه تم العمل علي مشاركة قوية للمنتجات المصرية بالمعرض، والتي تستمر فعالياته حتي 13 يوليو المقبل.

وأضاف "الماوردي"، أن الجناح المصري حظي بإقبال كبير من زوار المعرض منذ الإفتتاح ، مشيرا، الي ان الجناح ضم 25 شركة مختلفة الأنشطة التجارية والصناعية بهدف التواجد فى السوق الافريقي.

واشار الماوردي، إلى أن معرض دار السلام يعد فرصة جيدة لعقد لقاءات مشتركة بين الجانبين المصري والتنزاني لتعميق العلاقات، خاصة انه سيتم خلال فعاليات المعرض الاحتفال بمرور 60 عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وان المعرص يعد نافذة كبيرة داخل السوق الافريقية التي تسعي الدولة المصرية الي لتسويق المنتجات المصرية.

وافتتحت رئيسة تنزانيا معرض السلام الدولي، يوم 28 يونيو الماضي، و بالتنسيق مع هيئة تنمية التجارة التنزانية "Tantrade"، اذ حضر الافتتاح وفد مصر ضم محمد عطيه المستشار التجارى المصري بتنزانيا، ودعاء طه من السفارة المصرية.

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة سوف تستمر في تطوير آليات مشاركة مصر فى المعارض الدولية خاصة فى الدول الأفريقية، وتحسين مستوي خدمة صناعة المعارض بما يسهم فى نمو معدلات التصدير للمنتج المحلي.

يذكر أن الجناح المصري بمعرض السلام الدولي فى دورته الـ 48، يقع بموقع متميز على بمدخل الصالة الدولية KARUME Hall علي مساحة 297 مترا مربعا، ضم العديد من الصناعات بمجال ( الصناعات الهندسية - التعدين - الصناعات الكيماوية- الغذائي - الجلود - الملابس الجاهزة والمنسوجات - الجلود - الصناعات الحرفية ).

نبذة عن معرض السلام الدولي فى تنزانيا

يعد معرض دار السلام الدولي أهم حدث ترويجي سنوي، يمثل سوقا تجاريا يخدم نحو 60 مليون مستهلك بتنزانيا، بجانب منقطعة شرق ووسط وجنوب إفريقيا.

كما يقدم المعرض منتجات بقطاعات مختلفة منها، الزراعة والأغذية والمشروبات والمنسوجات والملابس ومعدات التصنيع ومواد البناء والسيارات، المواد الكيمائية، والأخشاب، والأثاث، والخدمات التجارية، والمنتجات الهندسية، والآلات وتكنولوجيا المعلومات، والحرف اليدوية، والاستشارات والتدريب.