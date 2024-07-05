كوريا الجنوبية تحث إسرائيل على التراجع عن توسيع المستوطنات غير القانونية بالضفة

حثت كوريا الجنوبية، إسرائيل على التراجع عن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - عن قلقه الشديد بشأن إضفاء الشرعية على مستوطنات غير قانونية ومصادرة أراضي في الضفة الغربية المحتلة في حملة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث الكوري أن بناء مستوطنات إسرائيلية يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض أسس حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعيق جهود المجتمع الدولي الهادفة لتخفيف التوترات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تحث الأطراف المعنية على الامتناع عن القيام بأي أعمال تصعيدية وإيلاء الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في غزة أولوية قصوى.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل واجهت موجة واسعة من الانتقادات في أعقاب مصادقتها على شرعنة بؤر استيطانية وموافقتها في يونيو الماضي على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

