"بيتكوين" تهبط لأدنى مستوى لها منذ 4 أشهر.. و"إيثر" تحذو حذوها

انخفضت عملة "بيتكوين" المشفرة اليوم /الجمعة/ لأدنى مستوى لها منذ 4 أشهر، حيث هبطت قيمتها بنسبة 8%؛ لتصل إلى 53 ألفا و523 دولارًا.

وذكر موقع (كوين ديسك) الإخباري المتخصص في العملات الرقمية، أن "بيتكوين" تراجع بنحو 12% منذ منذ بداية الأسبوع حتى مع ارتفاع الكثير من الأصول الشديدة التأثر بالمخاطر التي تميل إلى اقتفاء أثرها مثل المؤشر "ناسداك".

ويعد هذا أدنى انخفاض للعملة الرقمية منذ أواخر فبراير الماضي، فيما هبطت عملة "إيثر" المستخدمة لإتمام المعاملات على شبكة الإيثريوم وبينها هي والبيتكوين العديد من أوجه التشابه الأساسي بنسبة 9% إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين؛ لتصل إلى 2841 دولارا.

جدير بالذكر أن "بيتكوين" كان قد شهد ارتفاعا وصف بـ"الجنوني" من جانب المحللين أوائل مارس الماضي، حيث وصلت قيمتها إلى أكثر من 72 ألف دولار أمريكي.

