تحسين الهضم وتقليل الاكتئاب.. فوائد شرب القهوة بالحليب في الصباح

تُعتبر القهوة بالحليب من المشروبات المحببة لدى العديد من الأشخاص حول العالم، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تتمتع بمذاق رائع وفوائد صحية متعددة تجعلها خيارًا شائعًا للكثيرين لمن يبحثون عن مزيج منعش يجمع بين نكهة القهوة وفوائد الحليب للصحة العامة، وللاستمتاع بفوائد القهوة بالحليب بشكل صحي، يُنصح باستخدام الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم، وتجنب إضافة السكر الزائد باللجوء إلى المحليات الطبيعية كالعسل أو القرفة، مع ضرورة الاعتدال في تناول القهوة بالحليب مهم لتجنب الآثار الجانبية للكافيين، وتقدم لكم "البوابة نيوز" فوائد تناول القهوة بالحليب وفقًا لما تم نشره بموقع "هيلث" الطبي.

يساعد في زيادة اليقظة والتركيز

ورد في التقرير، أن القهوة المخلوطة بالحليب تعزز الأداء البدني والعقلي بفضل الكافيين الموجود فيها، الذي يساعد في زيادة اليقظة والتركيز، كما أن إضافة الحليب تقلل من تأثير الكافيين الشديد، مما يجعل القهوة أكثر ملاءمة لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين.

غنية بمضادات الأكسدة

مصدر غني بمضادات الأكسدة، حيث تحتوي القهوة بالحليب على مستويات عالية من هذه المواد التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعزز صحة العظام

إضافة الحليب إلى القهوة يعزز صحة العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم الضروري لبناء وصيانة العظام، مما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

تحسين الهضم

تحسين الهضم هو فوائد آخرى تأتي مع تناول القهوة بالحليب، حيث يساعد الحليب في تهدئة المعدة وتقليل حموضتها، مما يجعل هذه القهوة خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل في المعدة بسبب القهوة السوداء.

تمنح الطاقة

توفير الطاقة هو أحد الفوائد الرائعة للقهوة بالحليب، حيث تمنحك الجرعة المناسبة من الطاقة بفضل الكافيين والسكريات الطبيعية والبروتينات الموجودة في الحليب، مما يجعلها مثالية لبداية اليوم أو لتعزيز الطاقة خلال فترة بعد الظهر.

تقليل خطر الاكتئاب

تعزيز الصحة العقلية هو فائدة أخرى، حيث يمكن أن يساهم الكافيين في تحسين المزاج وتقليل خطر الاكتئاب، بينما يعزز التريبتوفان الموجود في الحليب إنتاج السيروتونين، مما يعزز الشعور بالراحة والسعادة.