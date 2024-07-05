محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة ومنطقة الشروق الصناعية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أول جولة ميدانية له بالمحافظة لتفقد أعمال المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر لمتابعة ما جرى إنجازه بالمشروع بالقطاعات كافة خلال الفترة الماضية.

بدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد المجمعات الخدمية بنوى وطحانوب وكفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد فرشهم بالكامل بالأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين ونقل الوحدات المحلية إليهم وبعض الإدارات الخدمية.

وتفقد المحافظ إدارات المركز وتابع سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية نوى والعزب التابعة، حيث تم البدء في تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني.

ووجه المحافظ العاملين بالمجمعات بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد المركز الطبى بنوى والذي جرى الإنتهاء منه وتنفيذه بنسبة 100% والمقام على مساحة 2000م2، ويتكون من 3 طوابق، وتم إنشاؤه بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة الإنتهاء من فرشه بالأجهزة والمستلزمات الطبية لإدخاله الخدمة لتقديم الخدمات الطبية لقرية نوى والقرى المجاورة موجها أيضا بتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيله على أكمل وجه.

كما تفقد "عطية"، خلال جولته اليوم المركز الطبي بطحانوب والذي وصل نسبة تنفيذه 97% ومقام على مساحة 850 متر، ويتكون من 3 طوابق وبلغت تكلفته أيضا 60 مليون جنيه و جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية استعدادًا للتسليم الابتدائي ومن ثم دخوله الخدمة، ويضم كل مركز طبي "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسرة، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات".

واستكمل محافظ القليوبية الجولة بتفقد مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية طحانوب وقرية كفر شبين، والذي يقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوي الهمم ويضم مركز تدريب ومركز تنظيم أسرة ومعرض، وتم الإنتهاء منهما بالكامل وجاري أعمال الفرش وتوريد الأثاث اللازم للمركز.

كما تفقد محافظ القليوبية المركز الطبي بكفر شبين لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال والذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى ويجري إنشاؤه على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 3 طوابق طبقًا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتابع محافظ القليوبية جولة مشروعات حياة كريمة بتفقد مشروع تطوير مركز شباب كفر شبين للوقوف على الأنشطة المقامة به بعد الإنتهاء من تطويره، ويحتوى على المبنى الإداري للمركز وصالة الألعاب، والذي جرى تجهيزها وتزويدها بأحدث أجهزة الجيم.

واختتم محافظ القليوبية جولة مشروعات حياة كريمة بمتابعة أعمال إنشاءات المستشفى المركزى بمدينة شبين القناطر والتي بلغت نسبة تنفيذها 48% وتقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

كما جرى الانتهاء من أعمال الهياكل الخرسانية ومبنى الكهرباء ومبنى الخزانات وجاري صب أعمدة الدور الثالث علوي من المبنى الرئيسي وأعمدة الدور الثاني لمبنى التمريض، وقد بلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 65%.

وخلال الجولة وجه المحافظ بالعمل بالتوازي في توريد المستلزمات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج كالمولدات والكهروميكانيك والشيلر والمصاعد وغيرها وذلك لإنجاز الوقت ولبدء العمل في أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات المدنية.

وحرص محافظ القليوبية على تفقد مشروع الـ "30 مليون بيضة" التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك للعمل على أحياءه من جديد ليعود إلى سابق عهده من الإنتاج.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها المحافظة لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد عطية على ضرورة توفير بيض المشروع في حالة إعادة إنتاجه من جديد بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد المنطقة الصناعية بالشروق بمدينة الخانكة، وذلك حرصا منه على توفير كافة التسهيلات للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالشروق، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب، موجها بضرورة مراعاة البيئة في جميع المشروعات الصناعية، والالتزام بالاشتراطات البيئية للحفاظ على صحة البيئة.

وفي هذا الإطار، تفقد المحافظ مصنعاً لانتاج مستحضرات التجميل والمنظفات والذي يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل.

كما تفقد المحافظ إحدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرصة عمل وتعمل في مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية والتي تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن.

جولة محافظ القليوبية

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