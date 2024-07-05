أستاذ هندسة بترول: مصر لديها حلول عاجلة لأزمة انقطاع الكهرباء

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن ملف إدارة الكهرباء شديد الحساسية ويحتاج قدرا كبيرا من الكفاءات وهو ما يتوفر في التشكيل الوزاري الجديد.

وأضاف أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودا حثيثة وحلول عاجلة لتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في ظروف صعبة وزمن قياسي لحل أزمة الكهرباء.

وأوضح أن الدكتور مصطفي مدبولي، يتطلع لاستمرار الوضوح والصراحة والشفافية حتى لا نفاجأ مرة أخرى بأزمة جديدة في الكهرباء، مستدركا أنه لا يمكن إنكار الإنجازات العديدة التي تحققت بملفات الطاقة، ولا يجب التغاضي عن الإيجابيات عند حدوث بعض السلبيات.

وأشار أستاذ الهندسة البترول، إلى أن مشكلة الاحتباس الحراري هي أزمة يتعرض لها العالم أجمع، ومن تداعياتها ارتفاع الحرارة وازدياد الطلب على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء مما سبب أزمة في الكهرباء.