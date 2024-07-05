قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون زعيم حزب العمال البريطاني بمناسبة فوزه بالانتخابات التشريعية

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، عن تهانيها لزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، بمناسبة فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، وفقا للنتائج الأولية.

وقالت فون دير لاين – في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنها تتطلع إلى العمل مع ستارمر بشكل بناء من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الأوروبي".

من جانبه.. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان في غاية الأهمية، معربا عن تطلعه للعمل مع ستارمر وحكومته خلال هذه الفترة الجديدة للبلاد.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية؛ لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة "كورونا".

