ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قادة الاتحاد الأوروبي يهنئون زعيم حزب العمال البريطاني بمناسبة فوزه بالانتخابات التشريعية

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، عن تهانيها لزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، بمناسبة فوزه بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية، وفقا للنتائج الأولية.

 وقالت فون دير لاين – في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنها تتطلع إلى العمل مع ستارمر بشكل بناء من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الأوروبي".

من جانبه.. قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة شريكان في غاية الأهمية، معربا عن تطلعه للعمل مع ستارمر وحكومته خلال هذه الفترة الجديدة للبلاد.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد أظهرت فوز حزب العمال البريطاني بالأغلبية؛ لينهي بذلك حكم حزب المحافظين الذي سيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما، وعاصر أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة "كورونا".
 

المفوضية الأوروبية حزب العمال البريطاني الأمن الأوروبى