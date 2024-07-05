خناقة مليارديرات.. إيلون ماسك يهدد بيل جيتس "سنقوم بمحوك"

وجه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تحذيرًا قاسيًا لنظيره الملياردير الشهير بيل جيتس، مهددًا إياه بخسارة ثروته إذا واصل المراهنة ضد شركة "تسلا"، وذلك عبر منشور له بموقعه “إكس” (المعروف سابقًا بتويتر)، حيث قال ماسك: "بمجرد أن تحل شركة تسلا مشكلة القيادة الذاتية بشكل كامل وتنتج روبوتها أوبتيموس بكميات كبيرة، سنمحو أي شخص يراهن بالبيع على المكشوف، وخاصة بيل جيتس".

ويعتقد ماسك أنه سيحول شركة صناعة السيارات إلى عملاق للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 30 تريليون دولار، بمجرد أن تتحول "تسلا" من بيع السيارات الكهربائية إلى تشغيل أسطول مربح من سيارات الأجرة الذاتية والروبوتات البشرية، وفقًا لتقرير مجلة "فورتشن".

ويذكر أن “إيلون ماسك” يشتهر ببناء السيارات والصواريخ، لكنه في الواقع رجل يصنع العديد من المنتجات، بما في ذلك التيكيلا وألواح ركوب الأمواج وقاذفات اللهب، حيث كانت أحدث ابتكارات "ماسك" زجاجة على شكل صاعقة من Tesla Mezcal والتي يصل سعرها إلى 450 دولارًا.



وتحت قيادة " ماسك "، باعت شركات SpaceX و Tesla و The Boring Company عددًا من المنتجات الغريبة، والتي غالبًا ما تستلهم الاسم أو التصميم من مركبات Tesla أو صواريخ SpaceX.



ولعل الأكثر شهرة هو "شورت تسلا القصير " المصنوع من الساتان الأحمر، المصمم للسخرية من البائعين على المكشوف الذين يراهنون على أسهمه، و"Not-A-Flamethrower" من شركة Boring Company، وغالبًا ما يتم بيع المنتجات - التي يتوفر بعضها في إصدارات محدودة - وتتطلب أسعار إعادة بيع مرتفعة للغاية.

كما قام " ماسك " ببيع عطر يسمى "Burnt Hair" بسعر 100 دولار للزجاجة، وباعت شركة Boring Company أكثر من 10.000 زجاجة من عطرها "Burnt Hair"، وفقًا لإيلون ماسك، ففي عام 2022، أصدر ماسك عطرًا من خلال شركة The Boring Company، والذي وصفه بأنه "أفضل عطر على وجه الأرض".

تبلغ تكلفة العطر 100 دولار للزجاجة، ويوصف بأنه "جوهر الرغبة البغيضة"، وقال " ماسك " إنه باع أكثر من 10000 زجاجة من عطر "Burnt Hair" - وهو ما سيترجم إلى مبيعات بقيمة مليون دولار - خلال الساعات الست الأولى من إدراج المنتج.