الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة يستمر حتى الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن يوم أمس شهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ولكن هذا الأمر سيتغير الايام المقبلة مع تأثر البلاد بمنخفض جوي سيساهم في انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن تحسن حالة الجو يبدأ من اليوم الجمعة والانخفاض مستمر حتى يوم الاثنين القادم، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم تسجل 36 درجة، وأن فترة الليل تسجل انخفاضات كبيرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر برياح قادمة من البحر المتوسط، وأن المنخفض الجوي، يوزع الهواء على المحافظات، ويقلل نسبة الرطوبة، وهناك نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة، مشيرة إلى أن معظم أيام فصل الصيف الحالي ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال السنوات الماضية.