زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني يفوز بمقعد في البرلمان مع تحقيق حزبه مكاسب ضخمة

فاز زعيم حزب "الإصلاح" البريطاني اليميني نايجل فاراج، للمرة الأولى بمقعد في البرلمان البريطاني عن بلدة "كلاكتون أون سي" الساحلية.

وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن فاراج حصل على 21 ألفا و225 صوتا في الانتخابات التشريعية متغلبًا بشكل مريح على جايلز واتلينج من حزب المحافظين الذي حقق 8405 أصوات، حيث فاز أخيرًا بمقعد برلماني بعد سبع محاولات فاشلة.

وشهد الحزب اليميني زيادة في الدعم في جميع أنحاء البلاد، حيث فاز رئيسه ريتشارد تايس ورجل الأعمال روبرت لوي أيضا بمقاعد في بوسطن وسكيجنيس وجريت يارموث على التوالي.

وفي وقت سابق، احتفظ لي أندرسون أيضا بمقعده في آشفيلد؛ ليصبح أول نائب منتخب للحزب على الإطلاق.

وفي خطاب الفوز.. أعلن فاراج أنه سيبذل قصارى جهده كنائب في البرلمان، مشيدا بجهود حزبه الذي من المتوقع أن يشغل حوالي عشرة مقاعد برلمانية.

وفي السياق ذاته.. أشارت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية إلى أن حزب العمال البريطاني حصد 326 مقعدا من مقاعد البرلمان، موضحا أن زعيم الحزب كير ستارمر سيصبح بذلك رئيس الوزراء المقبل للبلاد وسيقوم بتشكيل الحكومة.

وكانت الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة قد جرت أمس الخميس، وشملت 650 دائرة انتخابية في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.