خبير اقتصادي يكشف أهمية استحداث وزارة الاستثمار.. فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن وجود وزارة الاستثمار مهم جدا في هذه المرحلة ويأتي استجابة لمطالب الخبراء في الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي، موضحا أن تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الاقتصاد يتطلب تنسيقا على مستوى عال وهو ما ستقوم به وزارة الاستثمار من تواصل وخطوات مختلفة لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن وزارة الاستثمار تبعث رسالة اهتمام للمستثمرين وتخفف العبء عن كاهل رئيس الوزراء المنوط به أداء الكثير من المهام في هذه الفترة، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار هو صوت مزدوج حيث يمثل الحكومة لدى المستثمرين كما يمثل صوت المستثمر أمام الحكومة.

وتابع وليد جاب الله أن وزارة الاستثمار يتم الإعداد لها منذ فترة وستعمل في الداخل والخارج للوصول إلى مستوى جيد وإيجابي على الاقتصاد المصري.