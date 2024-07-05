الاغتسال والتطيب وسورة الكهف.. سنن محببة في يوم الجمعة

تتجلى عادات وسنن محبوبة لدى المسلمين، في يوم الجمعة، فالمشاعر الروحانية في هذا اليوم من المبارك تزيل هموم النفس وتعمل على التقارب الأسرى، فهو يوم للصلاة والتقارب والذكر، والدعوة يوم الجمعة تهدف للخير والبركة والرزق، كما أن الالتزام بالسنن المحبوبة في هذا اليوم يعكس التقوى والتعبد الصحيح، ويعزز من الروحانية والاقتراب من الله عز وجل.

وذكرت دار الإفتاء للمُتابعين عبر صفحتها على "فيسبوك" بأنه من السنن المستحبة في هذا اليوم، الغسل والاستحمام، والتطيب بالعطور، واللباس بأفضل الملابس، واستخدام السواك لتطهير الفم، والتكبير عند الخروج إلى المسجد، وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف، والسير ماشيًا إلى المسجد.

وأضافت “دار الإفتاء المصرية” في صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن تكرار الصلاة على النبي يوم الجمعة يمكن أن يكون سبباً للحصول على ثواب عظيم، كما هو مذكور في الحديث: "أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ"، وهذا يدل على فضل هذا اليوم وأهميته في العبادة والدعاء.

وفيما يتعلق بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، أشارت “الإفتاء” أن قراءتها يعد أمراً مباركاً، حيث وينصح بقراءتها من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، وقد ذكرت الدار أن هذا الفعل يتوافق مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويُعد من الطقوس المباركة التي تمنح الراحة والبركة.

بالإضافة إلى ذلك، شددت على أهمية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وحثت على الدعاء والاستغفار في هذا الوقت، الذي يُعتقد بأنه بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الصلاة".

كما ورد في السنة النبوية، أحاديث نبوية شريفة عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأشار العديد من علماء الدين، إلى فضل قراءة سورة الكهف، وجاءت كالتالي

1- هي نور يهدي المسلم الذي يقرؤها، ويعفيه من فعل المعاصي.

2- ترشد المسلم إلى طريق الخير وتبعده عن الشر.

3- جاء عن عبدالله بن عمر «رضي الله عنه» أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

4- تلاوة عشر آيات من سورة الكهف تعفي المسلم من فتنة المسيح الدجال.

5- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، تضىء للمسلم ما بين الجمعتين.