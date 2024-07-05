شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الصفراء بعد تحذير الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية

شهدت الجمعة الأولى من شهر يوليو انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة ٣١، لذا تم رفع الرايات الصفراء والخضراء في بعض شواطئ القطاع الشرقي في محافظة الإسكندرية.

كما تم رفع الرايات الصفراء، والرايات الحمراء في القطاع الغربي، فالبحر أمواجه متوسطة، ونرجو منكم الانتباه لتعليمات المنقذين، ونسب الإشغال في ارتفاع.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تخديرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما يوجد اضطراب للملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50) كم في الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5) م، لذا يجب على السادة المصطافين مراعاة ذلك.

وحذرت السياحة والمصايف من دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية، لا بد من التواصل معهم، كم حذرت من إلقاء أكياس الحلويات والعصائر أو أي مخلفات فى البحر أو على الرملة.

وأكدت على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظوا معانا علي الآداب العامة للطريق، يتم استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض.