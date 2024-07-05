رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بالسنة الهجرية الجديدة

أرسل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمُناسبة حلول رأس السنة الهجرية الحديدة.

وقدم رئيس الجامعة في نَّص برقيته، أسمى آيات التهنئة بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا، داعياّ المولى عزَّ وجَلَّ أن يَمُن على قيادة دولتنا السياسية بموفور الصحة، وتمام العافية، وأن تنعم بلدنا الحبيبة مصر بدوام التقدم، وتحقيق النهضة الحقيقية، والتنمية الشاملة التي تصبوا إليها دولتنا في كافة ربوع مصر.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن هذه المُناسبة الإيمانية المُباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية، تؤصل لسُنن العمل والبناء، وتحمل الصعاب لبناء الأوطان.

متمنياً أن يُعيد الله هذه الأيام المُباركة علي فخامة رئيس دولتنا، وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر، ويرفع من شأنها بجهود رجالها المُخلصين.