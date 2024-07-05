ads
الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بالسنة الهجرية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمُناسبة حلول رأس السنة الهجرية الحديدة.

وقدم رئيس الجامعة في نَّص برقيته، أسمى آيات التهنئة بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أسرة جامعة المنيا، داعياّ المولى عزَّ وجَلَّ أن يَمُن على قيادة دولتنا السياسية بموفور الصحة، وتمام العافية، وأن تنعم بلدنا الحبيبة مصر بدوام التقدم، وتحقيق النهضة الحقيقية، والتنمية الشاملة التي تصبوا إليها دولتنا في كافة ربوع مصر.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن هذه المُناسبة الإيمانية المُباركة التي تفيض بمظاهر الرحمة الإلهية، تؤصل لسُنن العمل والبناء، وتحمل الصعاب لبناء الأوطان.

متمنياً أن يُعيد الله هذه الأيام المُباركة علي فخامة رئيس دولتنا، وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر، ويرفع من شأنها بجهود رجالها المُخلصين.

الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنيا حلول رأس السنة الهجرية رئيس جامعة المنيا راس السنة الهجرية رئيس الجمهورية جامعة المنيا