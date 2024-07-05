انخفاض في درجات الحرارة وسط اضطرابات بحركة الملاحة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة في أول جمعة من شهر يوليو، حيث سجلت درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 29 درجة، مع نسبة الرطوبة 67%، وسرعة رياح بلغت 13 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تخديرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما يوجد اضطراب للملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50) كم في الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5) م، لذا يجب على السادة المصطافين مراعاة ذلك.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت الاسكندرية طقش شديد الحرارة، وارتفاع الطفيف و التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة اليوم على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، مابين (31 -32) درجة على المناطق الساحلية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.