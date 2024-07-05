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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انخفاض في درجات الحرارة وسط اضطرابات بحركة الملاحة بالإسكندرية

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة في أول جمعة من شهر يوليو، حيث سجلت درجات الحرارة منذ ساعات الصباح الأولى 29 درجة، مع نسبة الرطوبة 67%، وسرعة رياح بلغت 13 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تخديرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تؤكد فيه انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما يوجد اضطراب للملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من (30-50) كم في الساعة وارتفاع الموج من (1.5-2.5) م، لذا يجب على السادة المصطافين مراعاة ذلك.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت الاسكندرية طقش شديد الحرارة، وارتفاع الطفيف و التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة اليوم على أغلب الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين (37 -38) درجة  فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، مابين (31 -32) درجة على المناطق الساحلية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

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