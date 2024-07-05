المؤتمر السنوي لخدام كنائس قطاع شرق السكة الحديد

نظم قطاع كنائس شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر السنوي لخدام كنائس القطاع، لمدة ثلاثة ايام، بكنيسة "مارجرجس" بمنطقة أرض الجنينة بالزاوية الحمراء، بحضور الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس القطاع، وبمشاركة أكثر من ٩٠٠ خادم وخادمة من خدام كنائس القطاع، حيث تناول المؤتمر عددًا من الموضوعات والفقرات التي تهم الخدمة والخدام.

وتضمن المؤتمر على مدار الثلاثة أيام ثلاث محاضرات رئيسية، فجاءت محاضرة اليوم الأول بعنوان "بانوراما العهد الجديد" والتي ألقاها الدكتور عادل فوزي، بينما دارت محاضرة اليوم الثاني حول موضوع "سوء الفهم والتشكيكات.. ماذا يفعل الخادم" والتي ألقاها الدكتور مجدي إسحق، فيما كانت محاضرة اليوم الثالث بعنوان "تذوق الخادم للحياة الليتورجية" والتي ألقاها الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.