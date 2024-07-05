السيرة الذاتية للدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار

أدى الدكتور حسام عثمان، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ليتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي.

وقد شغل الدكتور حسام عثمان العديد من المناصب القيادية، حيث تولى منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي والتدريب والإلكترونيات، وأشرف على قطاع الإبداع التكنولوجي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) المنوط بها قيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرتها التنافسية العالمية ولتصبح مساهم رئيسي في النمو الاقتصادي.

كما أشرف الدكتور حسام عثمان على العديد من المبادرات وأبرزها مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات ومبادرة مستقبلنا رقمي للعمل الحر، وبرنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية وعضوية الأمانة الفنية للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

كما أن الدكتور عثمان لديه خبرة تزيد عن 35 عامًا في الأوساط الصناعية والأكاديمية والمنظمات الحكومية والخاصة والشركات المحلية والعالمية، داخل وخارج مصر، من خلال تولي مناصب هامة بالعديد من المراكز المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتخرج الدكتور عثمان من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير في هندسة الحاسبات من جامعة عين شمس كما حصل على درجة الدكتوراه في هندسة الحاسبات من جامعة كوينز بكندا عام 1996، وقد حصلت رسالته للدكتوراه على جائزة جامعة كوينز كأفضل رسالة دكتوراه في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، كما حصل في نفس العام على جائزة أفضل طالب دراسات عليا في علوم الحاسب الآلي بمقاطعة أونتاريو بكندا من قبل الجمعية الكندية للتكنولوجيا المتقدمة.

كما عمل الدكتور عثمان في شركة لوسنت للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدة شركات محلية في المجال الصناعي، كما أن لديه خبرات أكاديمية من خلال عمله بقسم هندسة الحاسبات والنظم بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وعمله في كندا بجامعة كوينز وبالكلية العسكرية الملكية.

وحصل الدكتور عثمان على العديد من الشهادات الاحترافية من جهات رائدة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد وجامعة كارنيجي ميلون في مجالات الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات واشتهر الدكتور عثمان في الحياة الأكاديمية بأبحاثه ودراساته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط ومعالجة الصور والأنظمة المدمجة.