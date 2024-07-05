الأنبا أرساني يزور عمدة مدينة بيڤرڤيك الهولندية

زار الأنبا أرساني، أسقف هولندا، عمدة مدينة بيڤرڤيك الهولندية، مارتين سميث، بمبني بلدية المدينة، بالتزامن مع افتتاح كنيسة العذراء والقديسين بطرس وبولس الرسولين بالمدينة ذاتها.

قدم الأنبا أرساني، لعمدة بيڤرڤيك، فكرة عن الكنيسة القبطية في هولندا ودورها في العمل الروحي والاجتماعي ومساعدة المهاجرين الجدد على الاندماج في المجتمع الهولندي واهتمامها بالمشاركة في الأنشطة التي تنظمها البلدية، ثم قدم الدعوة للعمدة لزيارة المجتمع القبطي في بيڤرڤيك.

شارك في استقبال الأنبا أرساني، علي باول عضو مجلس البلدية، بينما رافقه الراهب القس قزمان الأنبا بيشوي كاهن الكنيسة، وعادل يوسف سكرتير العلاقات الداخلية بالمجلس العام للإيبارشية وسامي لوندي، سكرتير مجلس الكنيسة، والشماس مانويل حنين.