4 وجبات إفطار مفيدة تساعد على إفراز هرمونات السعادة.. تعرف عليها

تعد وجبة الإفطار من الوجبات الرئيسية للإنسان ولا يجب الاستغناء عنها لأنها تمد الجسم بالطاقة لتحمل مشاق العمل طوال اليوم، تؤثر أنواع وجبة الإفطار على الحالة المزاجية، ويشير التقرير المنشور عبر موقع timesofindia عن أكلات متنوعة لوجبات إفطار يمكنها أن تساعدنا على زيادة هرمونات السعادة وتحافظ على الصحة العامة.

ولا تعد وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم فحسب، بل هي فرصة لتحسين الحالة المزاجية طوال اليوم، وهناك أطعمة مفيدة لوجبة إفطار صحية وتشعرك بالسعادة طوال اليوم، ومنها:

-الشوفان

مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة، التي تعمل على زيادة مستويات السيروتونين، وهو هرمون أساسي في تنظيم الحالة المزاجية.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الشوفان يساعد علي زيادة في إنتاج السيروتونين.

ويمكن إضافته مع التوابل المفضلة أثناء طهي الطعام مثل الكركم والقرفة وورق اللورا مع اضافه بعض الخضراوات مثل الجزر والبازلاء والفلفل الحلو للحصول على مزيد من الفيتامينات والألياف.

-الموز

غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول في الجسم إلى السيروتونين، والذي يسمي ب "هرمون السعادة"، وقد اهتمت دراسة في مجلة Psychopharmacology أن النظام الغذائي الغني بالتريبتوفان يرتبط بزيادة استقرار الحالة المزاجية والسعادة بشكل عام. امزج موزة مع حليب اللوز وحفنة من اللوز وملعقة صغيرة من العسل، هذا العصير ليس سريعًا وسهل التحضير فحسب، وغني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب6، الذي يلعب دور كبير في تنظيم الحالة المزاجية.

- العدس

مصدر جيد للبروتين وفيتامينات ب، وهام و ضروري لوظيفة الناقل العصبي وتنظيم الحالة المزاجية، وفقا لدراسة في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي ، فإن الأنظمة الغذائية الغنية بالبراعم يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العقلية والمزاج بشكل عام.

- اللبن الرائب

مصدرا حيوي للبروبيوتيك، وهو مفيد لصحة الأمعاء. ترتبط الأمعاء الصحية بتحسن الحالة المزاجية والتميز الذهني، كما أثبتت الأبحاث في عيادات أمراض الجهاز الهضمي في أمريكا الشمالية والتي تؤكد على العلاقة بين الأمعاء والدماغ وتأثيرها على الحالة المزاجية.

ويفضل شرب كوب من اللبن الرائب مع ملعقة صغيرة من العسل واضافه المكسرات المختلطة ، وهذا المزيج يعطي طاقة للجسم و يساعد في الحفاظ على صحة وتوازن الجسم طوال اليوم.