وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية والإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين والانضمام لمنصة "ادرس في مصر" وعرض البرامج الدراسية الحديثة والمتميزة التي يتم طرحها حتى يستطيع الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر من الالتحاق بهذه البرامج الدراسية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تقديم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين كما يتم تكثيف التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج لجذب الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية، والعمل على وضع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية في مصاف نظيرتها الدولية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا؛ لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية وزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم.

ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام مصر بتقديم خدمات تعليمية متميزة، وإقامة معيشية مُناسبة للطلاب، لافتًا إلى أن الطلاب الوافدين يُعدون جسرًا للتواصل الثقافي وسُفراء لمصر في بلادهم بعد عودتهم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في تسهيل إجراءات التقديم والتسجيل لهؤلاء الطلاب عبر منصة "ادرس في مصر"، ودعم جهود الدولة المصرية في أن تكون وجهة تعليمية رائدة بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قدم الدكتور إسماعيل عبدالغفار التهنئة للدكتور أيمن عاشور على تجديد الثقة له من جانب القيادة السياسية، مُعربًا عن تمنياته بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء الاتفاق على انضمام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمنصة "ادرس في مصر"، حتى يتمكن الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالأكاديمية من التقديم للالتحاق بالأكاديمية من خلال منصة "ادرس في مصر".

كما تناول اللقاء بحث زيادة التعاون المشترك بين الأكاديمية ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب.

ويمكن للطلاب الوافدين الدخول على منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

حضر اللقاء من جانب الأكاديمية، الدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا "فرع العلمين" والدكتور عصام خضر عميد القبول والتسجيل.

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