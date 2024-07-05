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الجمعة 05 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«إكسترا نيوز»: القضية الفلسطينية ودعم غزة حاضرة بقوة في مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
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قالت رنا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ المختلف هذا العام في مهرجان العلمين هو ما أعلن عنه في مؤتمر صحفي منذ أيام من تخصيص 60% من الأرباح لدعم غزة، بجانب تنظيم أنشطة ترفيهية وفنية وثقافية والاهتمام بالتراث والطفل والفعاليات ستبدأ يوم 11 يوليو وتنتهي 30 أغسطس، ومتوقع عدد كبير من الحفلات لعدد من أبرز نجوم الوطن العربي، ومنهما محمد منير وعمرو دياب.

وتابعت “مدحت”، في تغطية حية للقناة من مدينة العلمين الجديدة: «نحن بالمدينة، نشعر بالفخر والسعادة والامتنان والتقدير للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا المجهود العظيم في التشييد والبناء والعمران والذي يرمز لإرادة المصريين وقدرتهم على التغيير دوماً».

وأكدت مراسلة إكسترا نيوز، أن المدينة وجهة للترويج للسياحة المصرية وتعريف دولي لما قام به الرئيس السيسي من إنجازات وتطوير كبير للغاية وجهد في مدينة العلمين الجديدة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز على ساحل المتوسط بجانب الطقس الخلاب طوال العام، فهي مدينة نابضة بالحياة.


 

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