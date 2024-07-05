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الجمعة 05 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تتهم مقاتلة حربية بالاقتراب الخطر من طائرة روسية فوق سوريا

روسيا
روسيا
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نقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة، عن الجيش الروسي أن طائرة حربية من طراز تايفون تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة عسكرية روسية من طراز «إن - 30» فوق محافظة حمص.
ونقلت «تاس» عن الجيش قوله إن الطيار الروسي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع اصطدام، والواقعة المذكورة حدثت يوم الأربعاء، وفق وكالة رويترز للأنباء.

الجيش الروسي طائرة حربية طراز تايفون سوريا طائرة عسكرية روسية