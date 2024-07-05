موسكو تتهم مقاتلة حربية بالاقتراب الخطر من طائرة روسية فوق سوريا

نقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم الجمعة، عن الجيش الروسي أن طائرة حربية من طراز تايفون تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت بشكل خطير من طائرة عسكرية روسية من طراز «إن - 30» فوق محافظة حمص.

ونقلت «تاس» عن الجيش قوله إن الطيار الروسي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب وقوع اصطدام، والواقعة المذكورة حدثت يوم الأربعاء، وفق وكالة رويترز للأنباء.