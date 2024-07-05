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الجمعة 05 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نقابات اليونان تتظاهر ضد العمل لمدة 6 أيام في الأسبوع

مظاهرات اليونان
مظاهرات اليونان
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نظمت النقابات اليونانية مظاهرة فى العاصمة أثينا احتجاجا على التشريع الجديد الذى دخل حيز التنفيذ فى الأول من يوليو فى اليونان، والذى يسمح لمزيد من أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل لمدة ستة أيام فى الأسبوع على موظفيهم مقابل الحصول أجر أفضل.

أوردت ذلك شبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يطبق على موظفي الخدمة العامة والبنوك وبعض الشركات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة.

وأكدت الحكومة اليونانية أن هذه المبادرة ستعزز الإنتاجية - التي تقل بنحو 40% عن المتوسط الأوروبي لكل ساعة عمل - وستساعد في التصدي للعمل الإضافي غير مدفوع الأجر والعمل غير المعلن.

ولكن بالنسبة للنقابات، فإن هذا الإجراء يمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عبر إزالة الحقوق الأساسية للعمال اليونانيين.

النقابات اليونانية مظاهرة احتجاجا أصحاب العمل