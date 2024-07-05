حزب الله يستهدف 5 مواقع عسكرية في إسرائيل بـ200 صاروخ

أعلنت جماعة حزب الله، قصف 5 مواقع عسكرية في شمال إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ، ردًا على اغتيال قيادي بغارة إسرائيلية في قضاء صور جنوب لبنان، فيما قال رئيس المجلس التنفيذي للجماعة، هاشم صفي الدين، إن الجبهة "ستبقى مشتعلة، وستصبح أقوى".

وذكرت الجماعة، في بيان لها، أنها استهدفت "الفرقة 91، واللواء المدرع السابع، وكتيبة المدرعات التابعة للواء ‏السابع، والفرقة 210 (فرقة الجولان)، و‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210" في شمال إسرائيل.

وأضافت أن القصف يأتي "ردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو (إسرائيل) بمنطقة الحوش في صور جنوب لبنان، الأربعاء، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".