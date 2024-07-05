رئيس جامعة القاهرة: وزير العدل قيمة قضائية كبيرة حصل على ثقة القيادة السياسية لكفاءته

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الدكتور الخشت، التهنئة إلى المستشار عدنان فنجري لتوليه حقيبة وزارة العدل، والحصول على ثقة القيادة السياسية، مؤكدًا على جدارته لهذا المنصب المهم والذي يدل على كفاءته وخبرته الطويلة في العمل القضائي، ويعد قيمة قضائية كبيرة.

وتمنى الدكتور الخشت، التوفيق لوزير العدل في إعلاء راية الإنصاف والعادلة الناجزة.

وجدير بالذكر أن المستشار عدنان فنجري وزير العدل من مواليد عام 1953، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وتولى العديد من المناصب القضائية العامة وأبرزها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة استئناف بني سويف، ورئيس محكمة استئناف أسيوط، ومدير التفتيش القضائي للنيابة العامة.

كما يمتلك خبرة عملية واسعة ومتنوعة، حيث تولي مناصب عديدة مثل رئيس محكمة استئناف لعدد من المحاكم بمختلف المحافظات، كما صدر قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديراً للتفتيش القضائي للنيابة العامة عام 2006.